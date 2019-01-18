2019-01-18T19:10:22+03:00
Общество

Прогноз погоды в Башкирии на выходные 19 и 20 января

Суббота и воскресенье будут теплыми
Рустем АХУНОВ
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На выходных в Башкирии ожидается снежная и теплая погодаНа выходных в Башкирии ожидается снежная и теплая погода
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Выходные 19 и 20 января окажутся для жителей Башкирии снежными и теплыми.

По данным сервиса «Gismeteo», температура воздуха ночью в республике не будет опускаться ниже -13 градусов. Днем и вовсе потеплеет до -5 градусов. На территории всей Башкирии ожидаются снегопады и ветер.

В Уфе будет несколько теплее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает до -7, а днем воздух прогреется до -5 градусов. Погода ожидается пасмурная и осадками.

Водителей предупреждают, что из-за снегопадов на дорогах республики возможно ухудшение видимости. Автолюбителей просят снизить скоростной режим и быть максимально внимательными.

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