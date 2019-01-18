Прогноз погоды в Башкирии на выходные 19 и 20 января
Суббота и воскресенье будут теплыми
На выходных в Башкирии ожидается снежная и теплая погода
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Выходные 19 и 20 января окажутся для жителей Башкирии снежными и теплыми.
По данным сервиса «Gismeteo», температура воздуха ночью в республике не будет опускаться ниже -13 градусов. Днем и вовсе потеплеет до -5 градусов. На территории всей Башкирии ожидаются снегопады и ветер.
В Уфе будет несколько теплее, чем в среднем по республике. Ночью похолодает до -7, а днем воздух прогреется до -5 градусов. Погода ожидается пасмурная и осадками.
Водителей предупреждают, что из-за снегопадов на дорогах республики возможно ухудшение видимости. Автолюбителей просят снизить скоростной режим и быть максимально внимательными.