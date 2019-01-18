В Уфе чинят здание, из которого вываливались кирпичи
Рабочие укрепляют облицовку специальной сеткой
В Уфе рабочие чинят дом, из которого начали падать кирпичи
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Рабочие чинят дом в Демском районе, с которого начали сыпаться кирпичи облицовки.
Напомним, что пять дней назад, 13 января, жителей Демского района напугал необычный инцидент – со стен одной из многоэтажки начали сыпаться кирпичи облицовки. Выглядело это так, будто-то проблемное место набухло из-за влаги. К счастью, угрозы разрушения здания не возникло.
Вскоре опасное место огородили, а сотрудники управляющей компании начали устранять возникшие недостатки. Сейчас рабочие укрепляют облицовку специальной металлической сеткой. Уже после окончания работ эксперты проведут осмотр облицовки всего дома.