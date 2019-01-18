В Уфе чинят здание, из которого вываливались кирпичи

СЕГОДНЯ 18:45 2019-01-18T18:45:42+03:00

В Уфе рабочие чинят дом, из которого начали падать кирпичи

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Рабочие чинят дом в Демском районе, с которого начали сыпаться кирпичи облицовки.

Напомним, что пять дней назад, 13 января, жителей Демского района напугал необычный инцидент – со стен одной из многоэтажки начали сыпаться кирпичи облицовки. Выглядело это так, будто-то проблемное место набухло из-за влаги. К счастью, угрозы разрушения здания не возникло.

Вскоре опасное место огородили, а сотрудники управляющей компании начали устранять возникшие недостатки. Сейчас рабочие укрепляют облицовку специальной металлической сеткой. Уже после окончания работ эксперты проведут осмотр облицовки всего дома.