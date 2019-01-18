2019-01-18T15:50:38+03:00
Происшествия

Окровавленный голый мужчина напугал покупателей на рынке в Белорецке

Он взобрался на стеллажи, норовя скрыться от стражей порядка
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Этот поход на рынок многие жители Белорецка запомнят надолго. Все из-за неадекватного парня, который решил прогуляться по стеллажам голышом. Вдобавок, по словам очевидцев, на молодом человеке была кровь. "Приключения" странного юноши местные жители засняли на видео.

На записи видно, как он карабкается по прилавкам на высоте пары метров, раскидывая товар и размахивая руками. При этом он кричит что-то нечленораздельное и всячески привлекает к себе внимание.

В какой-то момент неуравновешенный гражданин вступил в борьбу с вывеской, но равновесие ему изменило, и он упал на пол. Тут-то к буйному парню и подоспели стражи порядка. Пока они пытались скрутить неадеквата, тот сопротивлялся и звал на помощь, но в итоге правоохранители смогли его угомонить.

Пока не ясно, как парень оказался в таком виде посреди рынка. Подробности этого инцидента выясняются.

Неуравновешенный на рынке в Белорецке.

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