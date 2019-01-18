2019-01-18T14:58:43+03:00
Общество

По факту загрязнения воздуха в Сибае возбудили уголовное дело

К делу подключилась природоохранная прокуратура
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На фото: карьер, из-за которого страдают жители СибаяНа фото: карьер, из-за которого страдают жители Сибая
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Смог в Сибае стал основанием для возбуждения уголовного дела. Его завели по статье 251 УК РФ (загрязнение атмосферы).

В пресс-службе прокуратуры Башкирии сообщили, что работу органов, участвующих в расследовании и устранении причин смога, постоянно контролирует природоохранная прокуратура.

Источником проблем для сибайцев, напомним, стал закрытый карьер по добыче медной руды. Именно ее окисление привело к выбросу в воздух над городом диоксида серы. По данным ежедневных проверок, предельно-допустимая концентрация этого вещества в атмосфере периодически оказывается выше нормы. Только вчера, 17 января, этот показатель был превышен в три раза. Специалисты анализируют пробы воздуха каждые два часа. Ознакомиться с результатами их проверок можно на сайте Госкомитета Башкирии по ЧС.

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