2019-01-18T15:37:03+03:00
Общество

В Уфе родителям учащихся предлагают пообедать в школьных столовых

Для этого есть специальные «Дни открытых дверей»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Качество питания в школьных столовых неоднократно вызывало претензии со стороны родителей учащихся. Чтобы разобраться, как на самом деле обстоит ситуация с обедами в школьных столовых, власти города инициировали «Дни открытых дверей». Они состоятся в пяти районах Уфы. В эти дни родители школьников смогут продегустировать завтраки и обеды, которыми потчуют их детей.

График проведения таких «дней» есть на сайте городской администрации. К примеру, в следующий вторник, 22 января, откроются двери столовой в школе №137 Калининского района Уфы. Родителей ждут на завтрак с 9.50 до 11.45.

В мэрии уточнили, что за питание школьников в Уфе отвечают три организации. Они доставляют еду в 128 школ, обеспечивая обедами более 100 тысяч ребят.

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