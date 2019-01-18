2019-01-18T14:04:31+03:00
Происшествия

Директор турфирмы из Башкирии обманула клиентов на три миллиона

Женщине дали условный срок
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Стерлитамаке состоялся суд над главой туристической фирмы. 27-летняя женщина обвинялась в мошенничестве.

В 2017 году она продала 40 клиентам путевки в Таиланд, Турцию и на Кипр. Какие-то туры стоили 37 тысяч, другие – 300 тысяч. В общей сложности девушка получила три миллиона рублей и потратила их на себя.

Двое из обманутых клиентов узнали о том, что отпуска не будет, только в аэропорту: их не было в списке пассажиров.

Руководитель агентства признала свою вину и возместила часть ущерба. В прокуратуре Башкирии уточнили, что ей назначен условный срок – 4 года. Кроме того, девушке предстоит вернуть пострадавшим присвоенные деньги.

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