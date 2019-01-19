Уфимских школьников заставляют учиться в здании, где ведется ремонт
Родители учеников уфимской гимназии №111 возмущены: их детям предлагают учиться в здании, где ведется ремонт. Текст жалобы, которую уфимцы намерены отправить в РОНО, появился в социальных сетях.
По словам родителей, перед окончанием зимних каникул им через мессенджеры пришло сообщение, мол, с 14 января занятия для пятиклассников будут проходить во втором корпусе гимназии. Здание №12а по ул. Коммунаров находилось на ремонте и сейчас в нем готовы только кабинеты.
«Не отремонтированы коридоры, лестницы, туалеты, крыша, которая в любой момент может обрушиться. На осмотр третьего этажа родителей не допускают», - говорится в тексте жалобы.
К ней прилагаются и красноречивые фотографии. На них видно, что потолок и лестницы в здании рушатся, а туалетом просто нельзя пользоваться.
Родители озвучивали свои претензии РОНО в устной форме, из-за чего перевод в другой корпус отложили на неделю. Но этого времени, по их мнению, недостаточно, чтобы привести здание в надлежащий вид. Уфимцы требуют разобраться с ситуацией и принять меры, чтобы не подвергать здоровье детей опасности.
Фото: соцсети
Фото: соцсети