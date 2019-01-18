В магазине прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-18T11:47:53+03:00

В руководстве магазина прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе

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В руководстве торговой сети прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе.

Напомним, что вчера в сети появились фотографии, на которых уфимские пенсионеры стоят в давке за просроченными продуктами, которые сотрудники одного из магазинов выкинули в мусорный контейнер, вместо того, чтобы утилизировать.

Уже к вечеру представитель магазина связался с автором фотографий.

- Напишите, пожалуйста, где и когда были сделаны снимки, и оставьте свой номер телефона. Мы примем меры. Продукция с истекшим сроком годности представляет опасность. Все товары с истекшим сроком годности утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Любая форма его реализации недопустима, - отметили в магазине.