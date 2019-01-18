В магазине прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе
В руководстве торговой сети прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе.
Напомним, что вчера в сети появились фотографии, на которых уфимские пенсионеры стоят в давке за просроченными продуктами, которые сотрудники одного из магазинов выкинули в мусорный контейнер, вместо того, чтобы утилизировать.
Уже к вечеру представитель магазина связался с автором фотографий.
- Напишите, пожалуйста, где и когда были сделаны снимки, и оставьте свой номер телефона. Мы примем меры. Продукция с истекшим сроком годности представляет опасность. Все товары с истекшим сроком годности утилизируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. Любая форма его реализации недопустима, - отметили в магазине.