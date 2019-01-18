Житель Башкирии уничтожил материалы уголовного дела, тем самым увеличив себе срок
Жителю Башкирии, осужденному за разбой, добавили еще полгода срока. Таким образом суд наказал его за уничтожение материалов уголовного дела.
24-летний парень был приговорен к пяти годам и двум месяцам тюрьмы, но подал апелляцию и запросил свое дело. Ознакомиться с материалами он смог в марте прошлого года в Белебеевского городском суде.
Однако вчитываться в дело мужчина не собирался. Он положил на стол куртку и, прикрывшись ею, вырвал из папки 29 листов. Среди них были явка с повинной, допросы, показания и протокол задержания. Все это осужденный спрятал в имеющуюся у него папку и унес. Документов вскоре хватились, раскрыть тайну их пропажи помогли записи камер видеонаблюдения.
- Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, объяснив, что вырвал не более 10 листов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Суд это не разжалобило, теперь злоумышленник проведет 5 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима.