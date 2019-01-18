2019-01-18T13:32:31+03:00
Происшествия

Житель Башкирии уничтожил материалы уголовного дела, тем самым увеличив себе срок

Мужчина выкрал 29 страниц показаний
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жителю Башкирии, осужденному за разбой, добавили еще полгода срока. Таким образом суд наказал его за уничтожение материалов уголовного дела.

24-летний парень был приговорен к пяти годам и двум месяцам тюрьмы, но подал апелляцию и запросил свое дело. Ознакомиться с материалами он смог в марте прошлого года в Белебеевского городском суде.

Однако вчитываться в дело мужчина не собирался. Он положил на стол куртку и, прикрывшись ею, вырвал из папки 29 листов. Среди них были явка с повинной, допросы, показания и протокол задержания. Все это осужденный спрятал в имеющуюся у него папку и унес. Документов вскоре хватились, раскрыть тайну их пропажи помогли записи камер видеонаблюдения.

- Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, объяснив, что вырвал не более 10 листов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Суд это не разжалобило, теперь злоумышленник проведет 5 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима.

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