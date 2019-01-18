Родился в рубашке: житель Башкирии выжил, упав в вентиляционную шахту с девятого этажа

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-18T10:41:29+03:00

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Житель Башкирии чудом выжил после падения в шахту вентиляции. Инцидент произошел сегодня утром, 18 января, по адресу ул. Кирова, 52 в Белорецке.

Местная жительница гуляла с собакой возле девятиэтажки, когда вдруг услышала мольбы о помощи. Крики доносились откуда-то из подвала. Она сразу же вызвала спасателей. Те изучили здание и поняли, что несчастный находится в вентиляционной шахте. Чтобы до него добраться, им пришлось разобрать часть кирпичной кладки.

Пострадавшим оказался 29-летний парень, серьезных травм у него не нашли, отметили лишь общее переохлаждение организма. Тем не менее спасённого передали бригаде «скорой».

В Госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям рассказали, что попасть в шахту мужчина мог лишь с крыши, а это значит, что он пролетел девять этажей и остался цел, вот уж действительно родился в рубашке.