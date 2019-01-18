Сергей Аксенов предложил детям из Сибая отдохнуть от смога в Крыму

СЕГОДНЯ 11:22 2019-01-18T11:22:35+03:00

Свое предложение он озвучил на встрече с главой Башкирии

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Накануне действующий глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Среди прочего разговор коснулся сложной экологической ситуации в Сибае, где воздух перенасыщен диоксидом серы. Проблема горожан не оставила главу Крыма равнодушным.

- Узнав, что в Сибае тлеет карьер, он пригласил 500 сибайских детей бесплатно отдохнуть в Крыму, подышать воздухом без запаха серы, - рассказал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров. - Ну а нашей задачей остается избавить всех сибайцев от дискомфорта в самое ближайшее время.

Местные жители выразили надежду, что эти слова не останутся лишь пустыми обещаниями и дети действительно смогут побывать на море в ближайшее время.