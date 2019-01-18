2019-01-18T11:22:35+03:00
Общество

Сергей Аксенов предложил детям из Сибая отдохнуть от смога в Крыму

Свое предложение он озвучил на встрече с главой Башкирии
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Накануне действующий глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с руководителем Крыма Сергеем Аксеновым. Среди прочего разговор коснулся сложной экологической ситуации в Сибае, где воздух перенасыщен диоксидом серы. Проблема горожан не оставила главу Крыма равнодушным.

- Узнав, что в Сибае тлеет карьер, он пригласил 500 сибайских детей бесплатно отдохнуть в Крыму, подышать воздухом без запаха серы, - рассказал на своей странице в соцсетях Радий Хабиров. - Ну а нашей задачей остается избавить всех сибайцев от дискомфорта в самое ближайшее время.

Местные жители выразили надежду, что эти слова не останутся лишь пустыми обещаниями и дети действительно смогут побывать на море в ближайшее время.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии женщина погибла при столкновении «Лады» и «Газели»
В магазине прокомментировали давку за просроченными продуктами в Уфе
Родился в рубашке: житель Башкирии выжил, упав в вентиляционную шахту с девятого этажа
В Уфе на Крещение перекроют некоторые улицы
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Башкирии «Гранту» «намотало» на столб после столкновения с «Фольксвагеном»
Мэрию Уфы обязали очистить территорию «Уфахимпрома»
В Стерлитамаке на светофоре сбили школьника
В Уфе раскрыли преступление трехлетней давности: убийцу вычислили по ДНК на окурке
В Уфе пройдут мясные ярмарки выходного дня
«Обещала больше не пропадать»: в Уфе нашлась Регина Зиянгирова, страдавшая депрессией
В Уфе молодая семья смогла получить 300 тысяч за первенца только через суд
Крещенские морозы отменяются: на выходных в Башкирии сохранится относительно теплая погода
Проще ходить пешком: в Уфе жители многоэтажки жалуются на неисправный лифт
«Очередей в больницах быть не должно»: Радий Хабиров провел «Здравчас»
В Уфу из-за сильного снегопада ограничили въезд большегрузов
В Башкирии бесследно пропала 20-летняя Илюза Раимова
Жителя Башкирии осудили за попытку подкупа полицейского
Жители Башкирии пожаловались на червей в котлетах в школьной столовой
«Комсомолка» выбирает лучшую доставку еды в Уфе!
В Уфе главврач поликлиники предложил наказывать пациентов, не пришедших на прием
В Башкирии ожидается резкое похолодание
В Уфе водитель «Нивы» сбил школьника
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
ГИБДД по Башкирии предупреждает автолюбителей о сильном снегопаде
В Уфе произошел пожар в детской республиканской больнице
У жителей Башкирии из крана потекла голубая вода
В Сибае содержание вредных веществ в воздухе превышено в три раза