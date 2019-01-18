2019-01-18T09:16:24+03:00
Общество

В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Непогода обрушится на север республики
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждение. На этот раз опасность представляет сильный ветер. Как сообщили в региональном управлении МЧС, сегодня, 18 января, он обрушится на северную часть республики. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

В таких условиях жителям Башкирии рекомендуют воздержаться от прогулок, а если все же пришлось выйти из дома, то укрыться в подъезде или подземном переходе. Аккуратнее следует быть и водителям. При усилении ветра особенно важно соблюдать большую дистанцию и не совершать резких маневров.

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