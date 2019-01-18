2019-01-18T12:49:44+03:00
Звезды

Земфира и Юрий Шевчук станут хедлайнерами фестиваля «Сердце Евразии» в Уфе

Опен-эйр пройдет с 12 по 15 июня
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Александр ГЛУЗ (архив)
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В этом году фестиваль «Сердце Евразии» объединит на одной сцене известных уроженцев Башкирии и не только. Как сообщает «Башинформ», свое согласие на выступление уже дали Земфира, Юрий Шевчук, Аскар Абдразаков и Алсу. Сейчас со звездами ведутся переговоры по датам выступлений. Порадует горожан и новая звездочка российской эстрады – финалистка проекта «Голос» Рушана Валиева.

Список хедлайнеров может пополниться и другими известными именами. В частности, организаторы планируют пригласить в Уфу Образцово-показательный симфонический оркестр войск Национальной гвардии РФ и фестиваль-марафон «Песни России», которым руководит Надежда Бабкина.

Уже известны даты музыкального опен-эйра. Он пройдет с 12 по 15 июня. Уфимцев будут ждать традиционные Симфоночь и Этноночь, а также парад в национальных костюмах. Другие форматы фестивальных мероприятий пока в стадии разработки.

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