В Башкирии «Гранту» «намотало» на столб после столкновения с «Фольксвагеном»
Водитель «Лады» погиб
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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Страшная авария случилась в четверг, 17 января, на въезде в Салават. В девятом часу вечера здесь столкнулись «Фольксваген Гольф» и встречная «Лада Гранта». Сила удара была такова, что отечественную машину практически «намотало» на ближайший столб. Об этом свидетельствуют кадры видеозаписи, сделанной сотрудниками УГИБДД.
Известно, что 22-летний водитель «Гранты» скончался на месте аварии. 36-летняя женщина, управлявшая «Гольфом», попала в больницу.
- Причину возникновения ДТП установят в ходе начатого разбирательства, - пояснили в Госавтоинспекции Башкирии.
Фото: УГИБДД МВД по РБ
ДТП под Салаватом.Анастасия КУЗНЕЦОВА