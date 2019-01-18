2019-01-18T12:05:00+03:00
Происшествия

В Башкирии женщина погибла при столкновении «Лады» и «Газели»

Авария случилась в Учалинском районе
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГИБДД МВД по РБФото: УГИБДД МВД по РБ
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Вчера утром, 17 января, в Учалинском районе Башкирии произошла смертельная авария. Жительница республики на ВАЗ-2112 ехала в сторону Учалов. Возле деревни Илькебаново ее машина столкнулась со встречной «Газелью». От удара последнюю отбросило в кювет. За рулем фургона в момент ДТП находился 27-летний житель Челябинска.

В результате аварии 34-летняя женщина, управлявшая «Ладой», погибла. Мужчина и женщина, сопровождавшие ее, получили травмы. По информации Госавтоинспекции региона, их доставили в больницу.

Фото: УГИБДД МВД по РБ

Фото: УГИБДД МВД по РБ

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