2019-01-18T09:58:29+03:00
Общество

В Уфе на Крещение перекроют некоторые улицы

Движение закроют на более чем десяти участках
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С сегодняшнего дня в Уфе начнут перекрывать улицы в преддверии Крещения. В мэрии города объяснили, что это необходимо для безопасности участников праздничных богослужений.

Так, с 6 утра уже закрыто движение на участке улицы Новомостовой от Заки Валиди до Пушкина, на улице Бехтерева от Менделеева, на улицах Лесопильной и Трактовой до ул. Стрелочной, на улице Архитектурной от Маяковского до Калинина и возле дома №1 по улице Летчиков.

Проезд по ним откроют спустя сутки, 19 января. Лишь на улице Новомостовой движение закрыто на двое суток, до 6 утра 20 января.

Сегодня в 20.00 закроется проезд по улице Кирова, на отрезке от Айской до Ветошникова, а также на улицах Амурская, Чапаева и Крестьянская. Возобновится движение завтра в 8 утра.

Зато с 8 утра 19 января ограничат проезд по улице Бикбая от Гагарина до Жукова.

Водителям рекомендуют учесть эти нюансы при планировании поездок.

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