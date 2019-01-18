В Уфе раскрыли преступление трехлетней давности: убийцу вычислили по ДНК на окурке
Вчера, 17 января, в Уфе состоялись прения по уголовному делу по жестокому убийству трех человек, которое произошло три года назад.
Как удалось выяснить следователям, в марте 2015 года двое уфимцев отправились за выпивкой в магазин, где и познакомились с компанией из трех человек – женщиной и двумя мужчинами, после чего отправились к ним в гости, чтобы отметить знакомство.
Во время застолья один из обвиняемых поссорился со своей новоявленной приятельницей и забил ее ножом до смерти. Чтобы не оставлять свидетелей, душегуб со своим другом убили остальных участников застолья, после чего поспешили скрыться.
Выйти на след преступников удалось только через два года: именно тогда экспертиза выявила совпадение ДНК на окурке, брошенном на месте преступления, с ДНК одного из обвиняемых.
- Прокурор Башкирии Андрей Назаров поддержал государственное обвинение, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства. – С учетом тяжести совершенного преступления он предложил назначить обвиняемых пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима.