2019-01-18T08:08:21+03:00
Происшествия

В Стерлитамаке на светофоре сбили школьника

Момент наезда засняла камера видеорегистратора
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Скриншот из видеоСкриншот из видео
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Вчера, 17 января, около двух часов дня в Стерлитамаке под колеса машины угодил школьник. По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Артема, 149, возле отделения Сбербанка.

Момент наезда попал в объектив камеры видеорегистратора. На кадрах видно, как двое мальчиков выбегают на дорогу, не дождавшись зеленого сигнала светофора. Один успевает добежать до середины дороги, а второго сбивает автомобиль, едущий на "желтый". Школьник ударяется о капот и падает на проезжую часть. Судя по записи, водитель даже не тормозит, а просто едет дальше.

- Мальчик, слава Богу, жив, но был в шоковом состоянии, - пишет свидетель наезда.

Подробности случившегося устанавливаются.

На светофоре в Башкирии сбили ребенка.Анастасия КУЗНЕЦОВА

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