В Уфе пройдут мясные ярмарки выходного дня

СЕГОДНЯ 07:19 2019-01-18T07:19:29+03:00

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Завтра, 19 января, в Уфе пройдут мясные ярмарки, на которых можно будет приобрести не только свежее мясо и птицу, а также порадовать себя медовой продукцией, орехами и сухофруктами. Принять участие в ярмарках приглашаются и отечественные сельскохозяйственные производители.

Ярмарки расположатся на традиционных городских площадках.

Ленинский район:

- Перед сквером «Волна» (по ул. Ахметова).

Октябрьский район:

- На площади перед Дворцом спорта,

- На аллее по ул. М. Рыльского (от Гагарина, 39 до Рыльского, 14)

Орджоникидзевский район:

- На площади им. С. Орджоникидзе;

Советский район:

- На площади перед Дворцом молодежи.