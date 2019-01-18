В Уфе пройдут мясные ярмарки выходного дня
Ярмарки расположатся на традиционных городских площадках
Фото: уфимская городская администрация
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Завтра, 19 января, в Уфе пройдут мясные ярмарки, на которых можно будет приобрести не только свежее мясо и птицу, а также порадовать себя медовой продукцией, орехами и сухофруктами. Принять участие в ярмарках приглашаются и отечественные сельскохозяйственные производители.
Ярмарки расположатся на традиционных городских площадках.
Ленинский район:
- Перед сквером «Волна» (по ул. Ахметова).
Октябрьский район:
- На площади перед Дворцом спорта,
- На аллее по ул. М. Рыльского (от Гагарина, 39 до Рыльского, 14)
Орджоникидзевский район:
- На площади им. С. Орджоникидзе;
Советский район:
- На площади перед Дворцом молодежи.