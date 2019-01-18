«Обещала больше не пропадать»: в Уфе нашлась Регина Зиянгирова, страдавшая депрессией

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-18T07:03:01+03:00

Супруг женщины надеется, что теперь они будут жить в мире и согласии

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В Уфе прекращены поиски 35-летней Регины Зиянгировой, которую разыскивали родственники и гражданский муж. Тревогу мужчина забил, когда 17 января возлюбленная отправилась к родным в гости, но домой так и не вернулась. Дело в том, что в последнее время Регина находилась в подавленном состоянии: часто грустила, обижалась по мелочам, замыкалась в себе, и супруг предположил, что у нее депрессия.

- Все хорошо. Регина уже нашлась. Говорит, что к родственникам в деревню ездила, а меня забыла предупредить, - с облегчением вздыхает Андрей. – Обещала больше не пропадать, а я уж постараюсь развеселить ее.