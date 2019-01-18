2019-01-18T20:05:24+03:00
Происшествия

Житель Башкирии украл снегокат, потому что очень хотел выпить

Дорогую игрушку воришка продал за пятьсот рублей и тут же отправился в магазин
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратился 39-летний житель Кумертау, который заявил, что из подъезда украли принадлежащий ему снегокат стоимостью почти в три тысячи рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, воришкой оказался ранее неоднократно судимый 44-летний местный житель. Мужчине очень хотелось выпить, но денег на алкоголь не было, поэтому тот решил умыкнуть снегокат, пока никто не видит. Игрушку он продал первому попавшемуся прохожему на улице за пятьсот рублей, а на вырученные деньги в магазине закупился выпивкой и продуктами. Удивительно, но вскоре мужчину начали мучить угрызения совести, и тот пришел с повинной в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье кража, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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