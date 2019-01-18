2019-01-18T06:31:01+03:00
Общество

Крещенские морозы отменяются: на выходных в Башкирии сохранится относительно теплая погода

Синоптики обещают метель и -10 градусов
Яна Базекина
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На крещенские праздники сохранится относительно теплая погодаНа крещенские праздники сохранится относительно теплая погодаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Традиционные для святого праздника Крещения трескучие морозы в этом году обойдут Башкирию стороной. Синоптики обещают, что средняя температура воздуха ночью составит -7; -13 градусов, в отдельных районах – до -21. Днем столбики термометров покажут, в среднем, -4; -7 градусов. Особенно обрадовать эта новость должна тех, кто собирается окунаться в купели – теперь-то точно не замерзнете.

А вот метели и мокрый снег никуда не денутся, и будут кружить в республике все выходные; ясная погода без осадков ожидается лишь в южных районах.

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