2019-01-17T20:00:02+03:00
Общество

Проще ходить пешком: в Уфе жители многоэтажки жалуются на неисправный лифт

Управляющая компания винит в поломках вандалов и несознательных жильцов
Яна Базекина
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Фото: телеканал "Вся Уфа"Фото: телеканал "Вся Уфа"
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В Уфе жители десятиэтажного дома жалуются, что боятся ездить в лифте. Он постоянно ломается, застревает между этажами, поэтому жильцы опасаются, что однажды трос оборвется, и лифт рухнет вниз. Особенно тяжело приходится жильцам верхних этажей, пенсионерам и родителям с маленькими детьми. Некоторые даже задумываются о переезде.

- У меня муж астматик, ему очень тяжело ходить по лестницам. Вопрос очень острый для нас в таком-то возрасте, - рассказала уфимка Лилия Казакова в беседе с телеканалом «Вся Уфа».

Представители управляющей компании утверждают: во всем виноваты вандалы и те жильцы, которые нарушают правила эксплуатации лифта. Мол, в кабинку, которая рассчитана на четырех человек, втискиваются по шесть-семь взрослых, а когда лифт застревают, не дожидаясь помощи, самостоятельно открывают двери, ломая механизм, хотя аварийные службы всегда наготове.

В среднем, спасение застрявших пассажиров лифта занимает 30 минут; в новогодние праздники в этом доме лифт застревал девять раз, причем три раза по вине вандалов.

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