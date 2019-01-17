2019-01-17T19:15:43+03:00
Общество

«Очередей в больницах быть не должно»: Радий Хабиров провел «Здравчас»

Особое внимание руководитель региона уделил ситуации в Сибае
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, 17 января, Радий хабиров провел очередной «Здравчас», в котором приняли участие руководители муниципалитетов и медучреждений. Особое внимание руководитель уделил текущей ситуации в Сибае, жители которого по-прежнему жалуются на проблемы со здоровьем из-за смога.

- Важно, чтобы жители Сибая почувствовали особое внимание со стороны медицины, - подчеркнул Хабиров.- Все должны оперативно получать квалифицированную помощь. Очередей быть не должно, если что открывайте дополнительные кабинеты приема.

Впрочем, заместитель министра здравоохранения республики Динара Еникеева заверила, что серьезного роста жалоб на проблемы с органами дыхания нет, а необходимые лекарства есть и в городской больнице, и в аптеках. Всего за два дня за медицинской помощью обратились 350 человек.

Радий Хабиров поручил направить в Сибай бригаду врачей из РДКБ, которые в течение следующей недели будут принимать детей с разными жалобами, а также группу педиатров, которые задержатся там на более длительный срок.

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