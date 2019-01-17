В Уфу из-за сильного снегопада ограничили въезд большегрузов
О снятии запрета для движения транспорта сообщат дополнительно
Фото: уфимская городская администрация
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Сегодня, 17 января, в Уфе весь день валит снег, а потому из-за разыгравшейся непогоды было решено временно ограничить въезд большегрузного транспорта в город.
- Ограничение будет введено по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, - уточнили в уфимской мэрии . – О снятии запрета на въезд в город будет сообщено дополнительно.
Напомним, что сегодня республиканское МЧС предупредило об ухудшении погодных условий: сильном мокром снеге, снежных наносах и гололеде на дорогах. Водителям, по возможности, порекомендовали отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.