2019-01-17T18:19:48+03:00
Общество

В Уфу из-за сильного снегопада ограничили въезд большегрузов

О снятии запрета для движения транспорта сообщат дополнительно
Яна Базекина
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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Сегодня, 17 января, в Уфе весь день валит снег, а потому из-за разыгравшейся непогоды было решено временно ограничить въезд большегрузного транспорта в город.

- Ограничение будет введено по следующим направлениям: Уфа-Аэропорт, Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино и Уфа-Затон-КПМ, - уточнили в уфимской мэрии . – О снятии запрета на въезд в город будет сообщено дополнительно.

Напомним, что сегодня республиканское МЧС предупредило об ухудшении погодных условий: сильном мокром снеге, снежных наносах и гололеде на дорогах. Водителям, по возможности, порекомендовали отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.

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