2019-01-18T08:34:59+03:00
Общество

Мэрию Уфы обязали очистить территорию «Уфахимпрома»

Точку в вопросе недавно поставил суд
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Как сообщает башкирская природоохранная прокуратура, накануне суд вынес решение, согласно которому уфимская мэрия обязана очистить территорию бывшего завода «Уфахимпром». Сейчас там находятся несанкционированные свалки, куда все, кому не лень, везут коммунальные отходы и строительный мусор. Территория принадлежит городу, поэтому ответчиками в суде выступили представители горадминистрации, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры Башкирии.

Напомним, с тех пор как на территории завода в 1990 году произошла техногенная авария, предприятие закрылось. Тогда опасные отходы попали в реку Шугуровка, а оттуда в реку Уфа, что привело к отравлению жителей города фенолом.

Уфимская мэрия должна очистить территорию завода от мусора и рекультивировать землю.

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