Жителя Башкирии осудили за попытку подкупа полицейского

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-17T17:01:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мелеузе суд вынес приговор одному из арендаторов сети магазинов одежды, которого обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу. 30-летнего мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 450 тысяч рублей.

Согласно материалам следствия, в мае прошлого года сотрудники полиции обнаружили в одном из магазинов крупной сети магазинов одежды и обуви множество подделок. По закону за продажу контрафакта полагается штраф в 200 тысяч рублей. Директор сети поручил арендатору магазина уплатить штраф, но тот решил дать полицейскому взятку, чтобы избежать наказания.

- Но полицейский отказался брать деньги и сообщил своим коллегам о незаконном предложении, после чего злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ведомстве также отметили, что ни во время следствия, ни в суде, обвиняемый не признал свою вину.