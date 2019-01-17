2019-01-17T17:01:22+03:00
Общество

Жителя Башкирии осудили за попытку подкупа полицейского

Мужчина продавал в своем магазине контрафактную одежду
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В Мелеузе суд вынес приговор одному из арендаторов сети магазинов одежды, которого обвиняли в покушении на дачу взятки должностному лицу. 30-летнего мужчину признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 450 тысяч рублей.

Согласно материалам следствия, в мае прошлого года сотрудники полиции обнаружили в одном из магазинов крупной сети магазинов одежды и обуви множество подделок. По закону за продажу контрафакта полагается штраф в 200 тысяч рублей. Директор сети поручил арендатору магазина уплатить штраф, но тот решил дать полицейскому взятку, чтобы избежать наказания.

- Но полицейский отказался брать деньги и сообщил своим коллегам о незаконном предложении, после чего злоумышленник был задержан с поличным сотрудниками полиции, - рассказали в пресс-службе следкома по Башкирии.

В ведомстве также отметили, что ни во время следствия, ни в суде, обвиняемый не признал свою вину.

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