2019-01-20T12:35:04+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники

Внутри здание совершенно не похоже на медицинское учреждение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Бурю негодования вызвал пост в социальных сетях от жителя Ишимбая. Он опубликовал несколько фотографий гинекологического отделения на пятом этаже местной поликлиники. Внешне потолок и полы там выглядят так, что их вид вызывает ужас у посетителей. На кадрах видно, что потолок находится в плачевном состоянии.

Свои снимки пользователь подписал «Зимой и летом одним цветом», намекая на то, что ремонта там не было уже давно. При этом местный житель сравнил помещение поликлиники с печально и скандально известным роддомом в Салавате.

В комментариях к посту ишимбайцы отметили, что виной всему отношение властей к жителям города.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

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