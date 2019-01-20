Жителей Башкирии возмутило состояние городской поликлиники
Бурю негодования вызвал пост в социальных сетях от жителя Ишимбая. Он опубликовал несколько фотографий гинекологического отделения на пятом этаже местной поликлиники. Внешне потолок и полы там выглядят так, что их вид вызывает ужас у посетителей. На кадрах видно, что потолок находится в плачевном состоянии.
Свои снимки пользователь подписал «Зимой и летом одним цветом», намекая на то, что ремонта там не было уже давно. При этом местный житель сравнил помещение поликлиники с печально и скандально известным роддомом в Салавате.
В комментариях к посту ишимбайцы отметили, что виной всему отношение властей к жителям города.
Фото: соцсети