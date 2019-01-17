2019-01-17T15:17:51+03:00
Здоровье

В Уфе главврач поликлиники предложил наказывать пациентов, не пришедших на прием

Речь идет о «ленивых» пациентах, пропустивших прием по предварительной записи
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе главный врач поликлиники №1 Динар Валиуллин предложил наказывать пациентов, которые записались на прием к специалисту и не пришли. Такое предложение он внес на рассмотрение депутатов Курултая.

Главный аргумент Валиуллина – примерно третья часть пациентов, записавшихся на прием к врачу, в итоге не приходит. Из-за этого происходит парадоксальная ситуация: в коридорах поликлиник сидят толпы людей, которые пришли без записи, но они не могут обследоваться – сначала должны пройти те, кто по записи. Вот и выходит, что врач сидит в пустом кабинете и никого не принимает, а за дверью – самый настоящий аншлаг.

Свою инициативу Динар Валиуллин озвучил депутатам башкирского парламента, которые пообещали рассмотреть ее в феврале. Профильный комитет Курултая в целом поддержал медика.

- Конечно, ответственность должна быть: и гражданская, и иная — может быть, материальная, - цитирует председателя комитета Салавата Харрасова издание «КоммерсантЪ-Уфа».

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