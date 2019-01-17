В Башкирии бесследно пропала 20-летняя Илюза Раимова

СЕГОДНЯ 17:53 2019-01-17T17:53:53+03:00

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Родные и близкие 20-летней жительницы Башкирии Илюзы Раимовой бьют тревогу: в минувшую пятницу, 11 января, она вышла из дома около 20:00 часов и бесследно пропала. Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже девушки.

Также известно, что в последний раз Илюзу Раимову видели в прошлый понедельник, 14 января в молочном техникуме в Мелеузе. Примерно в 9:40 девушка вновь исчезла и до сих пор не выходила на связь с родными.

Приметы пропавшей: рост 166 см, среднего телосложения. Волосы русые до плеч, голубые глаза.

В день пропажи была одета в зимнюю куртку до колен, шапку и шарф темно-синего цвета, короткие уги черного цвета. При себе у девушки была черная сумка.

Всех, кто видел Илюзу или знает о ее местонахождении, просят незамедлительно позвонить в полицию по номеру 02.