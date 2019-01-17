Жители Башкирии пожаловались на червей в котлетах в школьной столовой

СЕГОДНЯ 16:01 2019-01-17T16:01:07+03:00

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Накануне пользователь социальных сетей из Нефтекамска разместил пост в одном из городских сообществ с фотографией жуткого обеда в школьной столовой. На фото видна котлета с «живой начинкой».

- Опарыш в котлете. Столовая школы №7. А еще хотят запретить школьникам приносить с собой еду. Ну конечно, почему бы и нет, - цитирует родительницу издание UfacityNews.ru

Запись тут же вызвала бурю негодования. Родители нефтекамских школьников стали наперебой критиковать существующую систему школьного питания. Большинство из них подчеркивали, что именно из-за введенного недавно в школьных столовых аутсортинга их дети перестали питаться в столовых: качество резко упало.

В комментариях к записи жительница села Бабаево рассказала, что ее детей в столовой местной школы неоднократно пытались накормить котлетами с плесенью, передает UfacityNews.ru.