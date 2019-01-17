В Башкирии ожидается резкое похолодание

СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-17T14:37:51+03:00

Уже через неделю в республику придут трескучие морозы

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Синоптики утверждают: буквально через неделю в республику придут двадцатиградусные морозы. Правда, по сегодняшней погоде вряд ли можно сказать, что за окном январь, в регион пришли самые настоящие февральские метели.

В ближайшее время такой характер погоды сохранится. В ближайшие дни в некоторых районах Башкирии продолжатся снегопады и метели при относительно теплой погоде. Экстренные службы предупреждают жителей о гололедице и слабом гололеде на дорогах. Температура воздуха не опустится ниже -8 .

Завтра, 18 января, по республике ожидается сильный ветер, на дорогах снежный накат и гололедица. Местами по республике прогнозируется снегопад, слабая метель. Такой характер погоды сохранится вплоть до воскресенья, 20 января.

Со следующей рабочей недели ожидается резкое похолодание. Уже в понедельник, 21 января, синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -20 °С.