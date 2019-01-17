ГИБДД по Башкирии предупреждает автолюбителей о сильном снегопаде

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-17T12:43:08+03:00

Сегодня утром было ограничено движение по федеральной трассе

Изменить размер текста: A A

С самого утра жители Башкирии наблюдают сильный снегопад, который буквально сковал движение по федеральной трассе М5. Сотрудники ГИБДД были вынуждены ограничить движение на границе нашей республики, Татарстана и Оренбургской области до 11 часов утра. Сейчас движение по трассе восстановлено.

Тем временем обильный снегопад продолжается и сотрудники дорожной полиции призвали всех автолюбителей быть предельно внимательными и соблюдать безопасную дистанцию и другие правила дорожного движения.

- В период снегопада не рекомендуется оставлять транспортные средства на длительную стоянку вдоль проезжей части для своевременного расчищения дороги машинами коммунальных служб, - заявили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.