В Уфе произошел пожар в детской республиканской больнице

СЕГОДНЯ 12:12 2019-01-17T12:12:23+03:00

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Сегодня в Уфе внезапно вспыхнул пожар в детской республиканской клинической больнице. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, звонок на пульт диспетчера поступил в 12:38. На место экстренно выехали сотрудники пожарной охраны в составе 15 единиц техники и более 40 человек личного состава.

Как оказалось, возгорание произошло в закрытом на ремонт блоке. Внутри находились лишь 10 человек персонала, они успели эвакуироваться еще до приезда пожарных.

Как выяснилось в дальнейшем, площадь открытого огня составила 2 квадратных метра. Уже в 12:57 пожар был полностью ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших, передает пресс-служба МЧС по Башкирии.