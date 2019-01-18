В Уфе молодая семья смогла получить 300 тысяч за первенца только через суд

СЕГОДНЯ 06:51 2019-01-18T06:51:11+03:00

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Кировский районный суд Уфы накануне вынес решение в пользу молодой семьи, которая подавала заявку на получение 300 тысяч рублей за рождение первого ребенка. Республиканская программа, которая действовала в прошлом году, предполагала, что малоимущие семьи смогут получить от государства деньги на улучшение жилищных условий. Курировал этот проект эпохи Рустэма Хамитова госкомитет Башкирии по строительству.

Как выяснилось, чиновники госстроя отказали молодой маме в сертификате, посчитав, что она упустила сроки подачи заявления. Женщина подала заявку в октябре, но ее «отфутболили». Дело заинтересовалась прокуратура.

В итоге, прокуроры обратились в суд и добились отмены постановления госстроя, передает пресс-служба прокуратуры Башкирии.