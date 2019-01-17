2019-01-17T10:20:03+03:00
Общество

В Сибае содержание вредных веществ в воздухе превышено в три раза

В городе сохраняется сложная экологическая обстановка
Павел КРАЙНОВ
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На фото: карьер, из-за которого в Сибае возник смогНа фото: карьер, из-за которого в Сибае возник смог
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Сегодня, 17 января, представители госкомитета Башкирии по ЧС обнародовали результаты очередной пробы воздуха в столице башкирского Зауралья. Как ранее было оговорено во время визита Радия Хабирова в Сибай, теперь чиновники ежедневно будут отчитываться о загрязнении воздуха.

Как рассказал председатель госкомитета по ЧС, на одной из улиц города содержание диоксида серы в воздухе превышено в 3,6 раза. При этом, согласно официальным данным, из 187 проб воздуха только шесть показали наличие опасных для человека веществ. Специалисты отмечают, что вероятность загрязнения воздуха составляет менее 4%.

По неофициальным данным, отклонения от нормы наблюдаются сразу на нескольких улицах: Сарбаева, Коннопарковой, Старательской и Нуриманова.

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