2019-01-17T11:00:32+03:00
Недвижимость

У жителей Башкирии из крана потекла голубая вода

Жильцы возмутились необычным «подарком» [видео]
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в Стерлитамаке произошел очередной вопиющий случай безалаберности в сфере ЖКХ. Жители многоквартирного дома включили воду и обомлели: из крана потекла голубая жидкость. Она еще и пенится.

-Как ее пить? – недоумевают жители.

Случай возмутил стерлитамаковцев, они сняли происходящее на фото и видео и выложили в социальные сети. Адрес дома, в котором из кранов и из бочка унитаза течет неизвестная жидкость, не указывается. В комментариях к посту в соцсетях жители города в шутку предположили, что из кранов течет тосол или незамерзайка.

Реакция администрации города или хотя бы управляющей компании, пока не известна. Понятно лишь что эту жидкость пить нельзя.

В Стерлитамаке из крана течет голубая вода.

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