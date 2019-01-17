В Башкирии на сельской дороге столкнулись ВАЗ и «Тойота», один человек погиб

СЕГОДНЯ 08:00 2019-01-17T08:00:53+03:00

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В минувшую среду, 16 января, в Шаранском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщает в своем блоге главный инспектор ГИБДД по республике Динар Гильмутдинов, по предварительной версии на дороге Шаран-Тюменяк около деревни Дюрменево не смогли разъехаться «Тойота Рав 4» и отечественная легковушка ВАЗ-2112.

Как отметили в дорожной полиции, 30-летний водитель из Туймазов допустил столкновение со встречной «Двенадцатой», за рулем которой находился 52-летний житель Шаранского района. К сожалению, водитель отечественного автомобиля скончался.

Всего за прошедшие сутки на территории Башкирии произошло 12 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и еще 14 получили различные травмы. Сотрудники ГИБДД зафиксировали более 2,2 тысяч нарушений ПДД и задержали 25 нетрезвых водителей, сообщает пресс-служба ведомства.