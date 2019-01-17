2019-01-17T06:54:07+03:00
Общество

В Башкирии семьи с восемью детьми получат по 600 тысяч рублей

На эти цели ежегодно будут тратить 23,6 миллионов рублей
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей ФОКИН
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С 2019 года семьям Башкирии, в которых воспитываются восемь и более несовершеннолетних детей, будут организованы выплаты, сообщил и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения Юрий Мельников. Каждый год на эти цели из республиканского бюджета будут тратить 23,6 млн рублей.

Сейчас в республике таких семей 47. Каждая получит по 600 тысяч рублей. Напомним, что ранее так поддерживали семьи, в которых девять и более детей.

Ранее семьям с десятью детьми дарили микроавтобусы, которые потом заменили на выплаты.

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