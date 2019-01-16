Жители уфимской Нижегородки жалуются на агрессивных бродячих собак

СЕГОДНЯ 18:04 2019-01-16T18:04:08+03:00

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Стаи бродячих собак держат в страхе жителей уфимской Нижегородки. В район часто приезжает САХ, отлавливает бездомных животных, но им на смену приходят новые голодные псы.

Некоторые особи ведут себя агрессивно по отношению к людям. Одна из таких собак набросилась на сына уфимки Эльвиры Г. Как сообщает телеканал «Вся Уфа», мальчик гулял возле дома, когда на него накинулся бродячий пес. К счастью, животное отогнали соседи. Но что, если в следующий раз людей рядом не окажется, задается вопросом мать мальчика.

- Конечно, страшно. Спокойно отпускали. Такая ситуация непредвиденная, не думали, что такое возможно, сейчас придется сопровождать, - рассказала женщина журналистам.