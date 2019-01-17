В Башкирии завершены поиски 29-летнего Александра Кузнецова

СЕГОДНЯ 06:21 2019-01-17T07:39:57+03:00

Молодой человек вышел из такси ночью посреди дороги и пропал

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В Башкирии свернули поиски 29-летнего Александра Кузнецова. Как стало известно "КП-Уфа", пропавшего ночью парня спасли неравнодушные жители Иглино.

Молодой человек исчез в ночь на 16 января. Он возвращался домой в Иглино на такси. Парень был в нетрезвом виде и посреди дороги вдруг решил выйти из машины и остаток пути проделать пешком.

Когда на утро домой он не вернулся, родные забили тревогу. В мороз остаться одному на трассе рискованно – парня нужно было найти как можно раньше. На поиски поехали его друзья, они отыскали телефон Александра, но его самого не нашли.

К счастью, как выяснилось сегодня, молодому человеку повстречались добрые люди, которые и спасли его от гибели.

- Спасибо людям за то, что нашли его, не дали замёрзнуть! Почти уснул на улице. Но его нашли и сдали в полицию, – пишут близкие парня.