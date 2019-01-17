Житель Башкирии до смерти забил жену деревянной мухобойкой и тушкой гуся

СЕГОДНЯ 06:39 2019-01-17T06:39:02+03:00

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Житель Хайбуллинского района Башкирии признал вину в убийстве жены. Он совершил преступление в прошлом сентябре. В тот роковой день супруги вместе пили, после нескольких стаканов 64-летний муж стал предъявлять жене претензии. Он стал укорять ее за пристрастие к спиртному, упрекать, что она пропивает общее имущество и пренебрегает работой по дому. Свои претензии он решил подкрепить кулаками. Сначала он колотил супругу руками и ногами, а потом взялся за самодельную деревянную мухобойку. Под конец он пустил в ход против несчастной женщины даже тушку гуся, которого зарезали к ужину.

Избитая местная жительница легла спать, но так и не проснулась. Душегуб решил, что она умерла из-за проблем с сердцем, но судебно-медицинская экспертиза развеяла эту версию. В Следкоме по Башкирии сообщили, что причиной гибели женщины стали побои.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.