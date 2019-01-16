В Башкирии спасатели достали из реки тело рыбака
Причину его гибели установят эксперты
Изменить размер текста:
Сегодня, 16 января, на реке Уршак в Уфимском районе Башкирии было найдено тело мужчины. О страшной находке сообщили по номеру 112. Проверить информацию поручили спасателям Уфимского филиала Приволжского поисково-спасательного отряда. Труп находился в реке, спасатели достали его из воды и передали медикам и полицейским.
В ГУ МЧС по Башкирии пояснили, что погибший, предположительно, занимался подледной рыбалкой. При каких обстоятельствах он погиб и что стало причиной смерти, будет ясно после экспертиз.