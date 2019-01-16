2019-01-16T15:55:51+03:00
Происшествия

Жителя Башкирии осудят за продажу запрещенных болеутоляющих лекарств

Мужчина решил продать через интернет опиоидный анальгетик, доставшийся ему после смерти больной матери
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Салавате под суд отправится 25-летний местный житель, которого обвиняют в незаконном сбыте сильнодействующих препаратов, а также в приобретении и хранении наркотических веществ в крупном размере.

Как выяснилось в ходе следствия, в прошлом году у обвиняемого от онкологии скончалась мать. После ее смерти осталось болеутоляющее лекарство – психотропный опиоидный анальгетик, выписывающийся строго по рецепту. Мужчина решил продать лекарство через интернет, но в момент передачи ампул покупателю был задержан сотрудниками полиции.

Также выяснилось, что молодой человек употреблял наркотики и хранил в квартире крупную партию синтетических препаратов, которые также были изъяты полицейскими.

- Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Салаватский городской суд, - добавили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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