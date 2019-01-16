2019-01-16T15:05:50+03:00
Происшествия

Говорили, что ребенка нагуляла: в Уфе покончила с собой 17-летняя беременная студентка

Накануне девушка серьезно поссорилась с родителями жениха
Инга НОВИЦКАЯ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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В Уфе покончила с собой 17-летняя студентка художественно-гуманитарного колледжа. Беременная девушка решила свести счеты с жизнью после неприятного разговора с будущей свекровью.

Как сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на источник, у девушки была непростая судьба. Не так давно она пережила смерть родителей, но потом познакомилась с парнем. У молодых вспыхнули чувства, и вскоре студентка забеременела, но осенью возлюбленный ушел в армию, пообещав жениться на ней, как только вернется домой.

Вот только родители будущего мужа категорически отказывались принимать девушку в свою семью. Когда студентка пришла к ним в гости на новый год, будущая свекровь грубо вытолкала ее из дома, заявив, что ребенка она «нагуляла».

- Ей сказали так – разрешение на свадьбу сыну родители дадут только после того, как девушка докажет, что это его ребенок. Вчера вечером у нее произошел телефонный разговор с матерью жениха, - рассказал источник портала.

А уже вечером девушку нашли мертвой. Сейчас следственный комитет республики проводит доследственную проверку по факту случившегося.и Возможно, встанет вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "доведение до самоубийства".

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