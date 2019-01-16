В Башкирии треснуло здание детского сада: пострадавших нет

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-16T14:44:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера вечером, 15 января, в детском саде №44 в Нефтекамске треснули стены. Фотографии глубокой трещины от потолка до самого пола в детской раздевалке разлетелись по социальным сетям, также говорилось, что повреждена стена в кабинете заведующей. К счастью, обошлось без пострадавших: детей разобрали по домам родители.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на и.о начальника отдела образования Нефтекамска Рустама Гафурова, сегодня воспитанники занимались в других группах садика. Место происшествия сейчас осматривает МУП «Нефтекамскстройзаказчик».

Интересно, что здание садика было построено недавно: впервые он открыл свои двери для дошкольников в 2014 году. Местные жители полагают, что трещина могла возникнуть из-за неустойчивости фундамента, поскольку садик был построен на болотистой местности.