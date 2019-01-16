Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и сильном ветре
В Башкирии снова испортится погода: уже сегодня вечером, 16 января, синоптики прогнозируют облачность и слабый снег (по северо-западу – умеренный). А завтра, 17 января, небольшая поземка превратится в настоящую метель, а на дорогах образуются гололед и снежные наносы. «Вишенкой на торте» станет шквалистый юго-восточный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до -6; -11 градусов, в отдельных районах – до -20. Днем слегка потеплеет: -3; -8 градусов.
В республиканском МЧС водителей предупредили, что видимость на дорогах снизится до 500 метров. Поэтому при возможности лучше отказаться от дальних поездок и соблюдать скоростной режим.