Подозреваемый в изнасиловании 15-летней школьницы в Башкирии признался в содеянном

СЕГОДНЯ 19:07 2019-01-16T19:07:58+03:00

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В Башкирии задержали подозреваемого в надругательстве над подростком. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней». Мужчина уже дал признательные показания.

Напомним, что преступление произошло вечером 2 января: 15-летняя жительница Стерлитамака возвращалась домой, когда на нее напал незнакомый мужчина. Он оттащил ее в заброшенное здание, где надругался над девочкой, а потом скрылся.

- Благодаря тщательно проведенному осмотру места происшествия и экспертным исследованиям, удалось установить личность подозреваемого, который незамедлительно был объявлен в розыск, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Был установлен круг общения подозреваемого, а также места его возможного появления.

14 января мужчину задержали в Нефтекамске, где жил приятель подозреваемого, и передали в следственный отдел.

- В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, - добавили в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.