Жители Башкирии смогут пожаловаться на неубранный мусор и свалки по WhatsApp и Viber

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-16T11:56:02+03:00

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Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» запускает новый мобильный сервис: теперь жители Башкирии, которые столкнулись с проблемой вывоза мусора или несанкционированными свалками, могут сообщить об этом через мессенджеры WhatsApp и Viber. Сообщения будут приниматься по номеру 8-986-704-40-88, сюда же можно будет скинуть фото и видео, демонстрирующие нарушения.

- В самом обращении нужно кратко описать суть проблемы и обязательно указать точный адрес инцидента в том или ином населенном пункте, обслуживаемом «Спецавтохозяйством», - уточнили в пресс-службе уфимской мэрии. – Продвинутые пользователи могут прикрепить к своему обращению геолокацию.

После обращения полученная информация будет оперативно обрабатываться и направляться в соответствующие службы предприятия, что позволит быстро решить проблему.