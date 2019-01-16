2019-01-16T11:56:02+03:00
Общество

Жители Башкирии смогут пожаловаться на неубранный мусор и свалки по WhatsApp и Viber

Новый мобильный сервис для обратной связи запустило МУП «Спецавтохозяйство»
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
Изменить размер текста:

Муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города» запускает новый мобильный сервис: теперь жители Башкирии, которые столкнулись с проблемой вывоза мусора или несанкционированными свалками, могут сообщить об этом через мессенджеры WhatsApp и Viber. Сообщения будут приниматься по номеру 8-986-704-40-88, сюда же можно будет скинуть фото и видео, демонстрирующие нарушения.

- В самом обращении нужно кратко описать суть проблемы и обязательно указать точный адрес инцидента в том или ином населенном пункте, обслуживаемом «Спецавтохозяйством», - уточнили в пресс-службе уфимской мэрии. – Продвинутые пользователи могут прикрепить к своему обращению геолокацию.

После обращения полученная информация будет оперативно обрабатываться и направляться в соответствующие службы предприятия, что позволит быстро решить проблему.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении видимости на дорогах и сильном ветре
В Уфе водитель сбил женщину с 11-летней дочерью и скрылся
«Не бабки, а бабушки»: Радий Хабиров отчитал чиновника за пренебрежение к пожилым женщинам
Уфимка Юлия Гамаева стала телеведущей Первого канала
«Выписали с пневмонией и плохими анализами»: жительница Башкирии умерла, не получив нужное лечение
Педофила, надругавшегося над 15-летней девочкой в Башкирии, задержали
Стоимость коммунальных услуг в Башкирии в 2019 году вырастет дважды
Экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги, признали гражданскими ответчиками
Уфимским коммунальщикам не платят зарплату с прошлого года
В Башкирии ожидается рост тарифов на коммунальные услуги
Бывшего мэра башкирского Янаула обвиняют в превышении полномочий
Жителям Башкирии указали на разницу между парковкой и машино-местом
В Уфе осудят сбытчиков наркотиков, среди которых двое бывших полицейских
В Башкирии ожидается сильный ветер и гололедица
Обвиняемый в изнасиловании уфимки нигериец требовал от девушки вернуть ему долг
Мэр Уфы поздравил жителя Уфы Минутдина Каримова со столетним юбилеем
Отца двоих детей, пострадавшего от рук учалинского стрелка, перевозят в Уфу
Стало известно, кто занял место начальника УВД по Кармаскалинскому району
Сын пропавшей в Башкирии Натальи Рогачевой поделился подробностями исчезновения матери
В следкоме Башкирии прокомментировали избиение полицейских следователями
В Уфе столкнулись ВАЗ и автобус, есть пострадавшие
Очередной скандал в башкирской полиции: следователи сломали руку полицейскому
Радий Хабиров потребовал запретить прогулки в детсадах Сибая