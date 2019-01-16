Уфимка Юлия Гамаева стала телеведущей Первого канала

СЕГОДНЯ 11:11 2019-01-16T11:11:59+03:00

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Уфимка Юлия Гамаева, которая проходила практику на телеканале «БСТ», получила серьезное повышение. Ее пригласили на Первый канал, где теперь она будет вести утренние региональные новостные выпуски.

Как сообщает «Башкирское спутниковое телевидение», именно у них Юлия еще во время учебы прошла свою первую телевизионную практику, а после окончания университета перешла работать в спортивную редакцию телеканала «100 ТВ». Девушка отмечала, что именно привитая в детстве любовь к хоккею, помогла ей раскрыться на этой работе.

Позже Юлия работала ведущей новостей на телеканале Life78, где также вела авторскую программу. Весной 2017 уфимку пригласили редактором новостей на Первый канал, и теперь она стала телеведущей.

- Я еще не осознала своего нового статуса, вся в заботах и хлопотах. – признается Юлия Гамаева. – Мне приятно будить страну, все часовые пояса. Моя задача познакомить их с тем, что происходит в мире, задать им настроение на целый день.